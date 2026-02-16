Elezioni Provincia Brindisi, Gioia: 'Candidature siano condivise. Civismo vuole rivestire ruolo centrale nelle scelte. Si parta dall’ascolto dei territori per dare sintesi ai loro bisogni'



BRINDISI — "Per le imminenti elezioni provinciali del 15 marzo, è necessario avviare un percorso condiviso tra tutte le forze del fronte progressista, riconoscendo al civismo un ruolo di primo piano nella rappresentanza territoriale". Così il consigliere regionale Tommaso Gioia, a seguito dei numerosi confronti con i consiglieri comunali del Brindisino che lo hanno sostenuto in occasione della sua elezione al Consiglio regionale. — "Per le imminenti elezioni provinciali del 15 marzo, è necessario avviare un percorso condiviso tra tutte le forze del fronte progressista, riconoscendo al civismo un ruolo di primo piano nella rappresentanza territoriale". Così il consigliere regionale Tommaso Gioia, a seguito dei numerosi confronti con i consiglieri comunali del Brindisino che lo hanno sostenuto in occasione della sua elezione al Consiglio regionale.





"I rappresentanti locali — dichiara Gioia — hanno chiesto che le scelte per le candidature, a partire dalla designazione del Presidente, nascano da un confronto partecipato e dal concreto ascolto delle esigenze dei singoli comuni. Occorre costruire una sintesi che interpreti le istanze dell’intero territorio, con candidature condivise e decisioni assunte in modo partecipato".





Il consigliere continua: "L’unità della coalizione è imprescindibile. I consiglieri territoriali devono poter esprimere la loro voce: questo metodo valorizza la partecipazione civica nella definizione delle strategie amministrative provinciali per i prossimi quattro anni".





"Da consigliere regionale — conclude Tommaso Gioia — mi impegnerò a sostenere l’ente Provincia, con particolare attenzione alle politiche per la scuola e per la tutela dell’ambiente, garantendo un rapporto costante e responsabile tra istituzioni e territori".



