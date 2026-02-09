A Taranto il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi



"SereNata a Napoli" in scena al Teatro Orfeo giovedì 12 febbraio alle ore 21





TARANTO – Giovedì 12 febbraio alle ore 21, il Teatro Orfeo di Taranto accoglie "SereNata a Napoli", il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi: un omaggio appassionato alla sua città, Napoli, raccontata attraverso musica, parole ed emozioni.





"SereNata a Napoli" è un viaggio narrativo e musicale dentro l’anima complessa e affascinante di una città leggendaria, femminile e contraddittoria. Sul palco, Napoli prende forma come una sirena mitologica: un luogo che canta nei vicoli, che vive nelle feste popolari, nelle leggende antiche e nelle ninne nanne che hanno attraversato generazioni.





Canzoni, storie e memorie si intrecciano in un racconto continuo: una melodia apre una storia, che richiama una leggenda, che diventa una ninna nanna. In scena rivivono le voci dei quartieri, il respiro del mare, l’energia del Vesuvio, la filosofia e la religione popolare che rendono Napoli unica.





Serena Rossi dedica alla sua città una vera e propria serenata: interpreta i brani della sua infanzia, rievoca suoni e atmosfere di una terra intensa e vibrante, e lo fa accompagnata da una formazione orchestrale di sei elementi, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, parte integrante dello spettacolo.





Ne nasce un mosaico di leggende, immagini e musica che restituisce l’essenza più autentica di Napoli: una città che soffre e risorge, che incanta e sorprende, che custodisce il mistero e rinnova il futuro.





Lo spettacolo, ideato da Serena Rossi, è scritto da Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono del Maestro Valeriano Chiaravalle; la regia è firmata da Maria Cristina Redini.





Le luci sono di Valerio Tiberi; i costumi di Flavia Liberatori. Gli abiti di Serena Rossi sono realizzati in esclusiva da Laura Biagiotti.





Attrice, cantante, conduttrice e doppiatrice, Serena Rossi debutta in teatro giovanissima e conquista il grande pubblico con la soap "Un posto al sole". Versatile e amatissima, lavora per cinema, fiction e televisione. Tra i suoi lavori più celebri: "Ammore e malavita", "Io sono Mia" (nel ruolo di Mia Martini) e "Mina Settembre". È anche la voce italiana di Anna in "Frozen".





Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un David di Donatello, due Nastri d’Argento, due Pellicole d’Oro e due Ciak d’Oro.





STAGIONE TEATRALE 2025/2026 – TEATRO ORFEO

Organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

Partner ufficiale: ITS Mobilità Academy.





INFO BIGLIETTI

0994533590 – 3290779521

Biglietti online: 2Tickets e TicketOne