Enrico Montesano festeggia 80 anni in scena a Bitritto con “Ottanta voglia di stare con voi”
BITRITTO – Il 22 febbraio 2026, alle ore 18, al Palatour di Bitritto (BA), Enrico Montesano porterà in scena “Ottanta voglia di stare con voi”, spettacolo con cui celebra gli 80 anni di carriera, raccontando con ironia e talento la storia dello spettacolo e della società italiana.
Con la sua inconfondibile verve e uno sguardo attento alla contemporaneità, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, creando un dialogo continuo tra memoria e attualità. Sul palco rivivono le maschere che hanno segnato l’immaginario collettivo italiano, come Torquato il Pensionato, la Donna Inglese, Pomata di “Febbre da cavallo”, Rugantino e il Conte Tacchia.
“Ottanta voglia di stare con voi” è un viaggio attraverso i mille volti di un artista che ha profondamente influenzato il teatro e il cinema italiani. Montesano rinnova così il suo rapporto speciale con il pubblico, promettendo risate, emozioni e riflessioni, in uno spettacolo che celebra la sua carriera e il legame con le nuove generazioni di spettatori e attori.
La produzione è a cura di Clodio Management e RPS srl, con distribuzione di OcchioXOcchio entertainment e Opera Management.