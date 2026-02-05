Enrico Montesano festeggia 80 anni in scena a Bitritto con “Ottanta voglia di stare con voi”

BITRITTO – Il, alle ore 18, al, Enrico Montesano porterà in scena, spettacolo con cui celebra glidi carriera, raccontando con ironia e talento la storia dello spettacolo e della società italiana.

Con la sua inconfondibile verve e uno sguardo attento alla contemporaneità, Montesano ripercorre i cambiamenti sociali e culturali dal dopoguerra a oggi, creando un dialogo continuo tra memoria e attualità. Sul palco rivivono le maschere che hanno segnato l’immaginario collettivo italiano, come Torquato il Pensionato, la Donna Inglese, Pomata di “Febbre da cavallo”, Rugantino e il Conte Tacchia.

“Ottanta voglia di stare con voi” è un viaggio attraverso i mille volti di un artista che ha profondamente influenzato il teatro e il cinema italiani. Montesano rinnova così il suo rapporto speciale con il pubblico, promettendo risate, emozioni e riflessioni, in uno spettacolo che celebra la sua carriera e il legame con le nuove generazioni di spettatori e attori.

La produzione è a cura di Clodio Management e RPS srl, con distribuzione di OcchioXOcchio entertainment e Opera Management.