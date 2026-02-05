Scontro tra monopattini nel centro storico di Foggia: due feriti

FOGGIA – Violento incidente questa mattina in, nel cuore dell’isola pedonale del centro storico, dove due monopattini elettrici si sono scontrati causando il ferimento di un uomo e una donna. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

L’urto, particolarmente violento, ha sbalzato entrambi i conducenti sull’asfalto davanti ai numerosi passanti presenti nella zona, tra le più frequentate della città. Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasferiti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti.

Secondo le prime informazioni mediche, l’uomo ha riportato un trauma facciale, mentre la donna ha subito una profonda lesione al volto. Entrambi sono stati sottoposti a una serie di accertamenti diagnostici per valutare l’entità delle ferite.

Ulteriori rilievi sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.