Esplosione nella notte a Poggio Imperiale: assalto a un bancomat della Banca Popolare di Milano

POGGIO IMPERIALE – Ancora un assalto ai bancomat nel Foggiano. Nella notte è stato preso di mira lo sportello della Banca Popolare di Milano, situato a pochi passi dal municipio del paese. Tre forti esplosioni sono state avvertite dai residenti, svegliati nel cuore della notte dal boato.

Non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello automatico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare gli autori del colpo.

L’episodio si inserisce nella lunga serie di attacchi agli sportelli bancomat che da tempo interessano il territorio del Foggiano.