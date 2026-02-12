Stefano Fresi porta “Dioggene” al Teatro Orfeo: triplo monologo tra epica, ironia e riflessione

TARANTO – Un viaggio teatrale intenso, originale e sorprendente approda al Teatro Orfeo: venerdì 13 febbraio alle ore 21 Stefano Fresi sarà protagonista di “Dioggene”, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato. Un’opera della durata di circa 90 minuti costruita come un triplo monologo che ruota attorno a un unico interprete e a un solo personaggio, l’attore Nemesio Rea, attraverso il quale prendono vita tre epoche, tre linguaggi e tre diverse visioni dell’esistenza.

Lo spettacolo si sviluppa in tre quadri distinti ma legati da un filo tematico comune. Nel primo, “Historia de Oddi, Bifolcho”, Fresi interpreta un contadino toscano in autentico volgare duecentesco, reduce dalla battaglia di Montaperti, simbolo degli scontri epici tra Siena e Firenze. Il secondo quadro, “L’attore e il buon Dio”, si svolge nel camerino di Nemesio pochi istanti prima di entrare in scena: emergono tensioni private e la dolorosa rottura con la moglie, tra fragilità, confessioni e momenti di forte intensità emotiva. Il terzo e ultimo segmento, “Er cane de via der fosso d’a Maijana”, mostra invece un Nemesio trasformato in moderno Diogene, che sceglie di vivere in un bidone dell’immondizia rinunciando a tutto per interrogarsi sul senso profondo della vita e della libertà.

Il regista Giacomo Battiato descrive lo spettacolo come una sfida artistica che unisce tre lingue italiane – volgare toscano, italiano contemporaneo e romanesco – e tre stili diversi tra epica, commedia e riflessione esistenziale. Temi come la violenza, la guerra, la fragilità umana e il bisogno di amore attraversano l’intera narrazione, sostenuti da una scenografia essenziale ma simbolica: uno spaventapasseri, un’armatura e un bidone dell’immondizia, elementi che rappresentano paura, morte e rifiuto.

Musicista, compositore, cantante e attore, Stefano Fresi vanta una carriera ricca e trasversale. Dopo il debutto teatrale e l’incontro con Michele Placido in “Romanzo Criminale”, ha conquistato il pubblico con film di successo come la trilogia “Smetto quando voglio” e “La befana vien di notte”, ottenendo il Nastro d’Argento 2019 come miglior attore di commedia. Resta profondamente legato al teatro e si è distinto anche come doppiatore e autore musicale.

L’appuntamento rientra nella stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia.

Info biglietti: 099 4533590 – 329 0779521 – www.teatrorfeo.it – info@teatrorfeo.it.



