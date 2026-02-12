Foggia, Quartiere Ferrovia: donna pedinata al market, cresce la preoccupazione

FOGGIA – Paura nel Quartiere Ferrovia dopo una segnalazione ricevuta da una residente al gruppo “Difendiamo il Quartiere Ferrovia”. La donna racconta di essere stata pedinata da un giovane extracomunitario, descritto come “molto magro” e con “giacca marroncino chiaro”, fino a un market della zona, dove avrebbe cercato di avvicinarla con avances indesiderate.

Secondo quanto riferito dalla vittima, il ragazzo è rimasto all’esterno del market per circa trenta minuti, finché non ha visto una pattuglia della Polizia Locale, allontanandosi. La donna ha spiegato di essersi sentita costretta a cambiare percorso e a rifugiarsi nell’esercizio commerciale, seguendo le raccomandazioni generali in casi simili.

Il quartiere, già segnato da episodi di degrado e violenza, registra così un nuovo episodio che ha generato preoccupazione tra le residenti. Pur non essendoci al momento un reato immediatamente contestabile, la reiterazione di comportamenti invasivi incide sulla percezione di sicurezza e sulla libertà di movimento, soprattutto delle donne.

Le autorità competenti sono invitate a verificare quanto segnalato, anche attraverso il controllo delle telecamere presenti in zona e una maggiore attenzione nelle fasce orarie indicate dai cittadini. Nel frattempo, la raccomandazione per chi vive o transita nel quartiere resta quella di mantenere alta la prudenza: in caso di pedinamento o comportamenti sospetti, entrare in un luogo pubblico, chiedere aiuto e contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il gruppo “Difendiamo il Quartiere Ferrovia” continuerà a raccogliere segnalazioni circostanziate, trasmettendole formalmente alle autorità. La sicurezza, sottolineano i residenti, non è un’impressione, ma un diritto fondamentale: nessuno dovrebbe temere anche solo di fare la spesa.