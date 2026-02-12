Maltempo in arrivo in Puglia: dalle 14 allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la regione

BARI - Dalle ore 14 di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, e per le successive 23 ore, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su tutta la Puglia. Il bollettino prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli ma localmente moderati.

Secondo le previsioni, i fenomeni potranno risultare improvvisi e accompagnati da brevi ma intensi rovesci, con possibili disagi alla circolazione e criticità localizzate, in particolare nelle aree più esposte al rischio allagamenti e nei punti in cui il sistema di smaltimento delle acque piovane risulta più fragile.

La raccomandazione delle autorità è quella di prestare attenzione negli spostamenti, evitare soste in prossimità di sottopassi o zone soggette ad accumuli d’acqua e limitare le attività all’aperto durante i fenomeni temporaleschi più intensi. I comuni e le strutture di protezione civile restano in monitoraggio per eventuali evoluzioni delle condizioni meteo.

L’invito alla cittadinanza è di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti fino al termine dell’allerta previsto nella giornata di venerdì.