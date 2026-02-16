Julie’s Haircut in concerto all’Officina degli Esordi: sabato 21 febbraio alle 21

BARI - Sabato 21 febbraio, alle ore 21, l’Officina degli Esordi ospita i, tra i nomi più longevi e innovativi della musica indipendente italiana. Attivi dalla fine degli anni ’90, la band ha attraversato un percorso in continua evoluzione: dal garage-rock caldo e istintivo degli esordi a un sound sempre più sperimentale, dove rock, psichedelia, elettronica, minimalismo, jazz, influenze etniche, dub e drone si intrecciano in un equilibrio unico. Nel loro percorso hanno collaborato con artisti come Damo Suzuki, Sonic Boom, Philip Corner e Valerio Cosi, consolidando una reputazione di coerenza e ambizione nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Il concerto segue l’uscita di “Radiance Opposition”, decimo album e primo full length dal 2019, pubblicato il 28 novembre 2025. Il disco esplora il tema dell’unione tra opposti, ispirandosi all’I Ching, e propone un viaggio sonoro dove psichedelia, elettronica e poliritmi convivono senza mai diventare ornamentali. La partecipazione della cantautrice italo-nigeriana Anna Bassy, affiancata alla line-up storica composta da Nicola Caleffi, Luca Giovanardi, Andrea Rovacchi, Andrea Scarfone e Ulisse Tramalloni, porta nuova luce e vitalità al dialogo tra voci maschili e femminili, chitarre, sintetizzatori e percussioni.

Dal pulsare ipnotico di I Can See The Light fino alla chiusura notturna di 6 AM Carpet Candlelight, il concerto promette contrasti cangianti, texture abrasive, melodie evocative e invocazioni cosmiche. L’immaginario visivo del disco, curato dall’artista contemporanea Zoë Croggon, rafforza la tensione rituale e la rinascita creativa della band.

Biglietti disponibili su Ticketone e Dice.fm.