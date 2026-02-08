Puglia sotto pioggia e vento: allerta meteo gialla dalle 4 di domani
BARI – La Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso un avviso di allerta gialla a partire dalle ore 04:00 del 9 febbraio 2026, valido per le successive 14 ore, a causa di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.
I fenomeni interesseranno principalmente la Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, mentre sul resto del territorio le piogge saranno isolate o sparse, di debole intensità.
In particolare, l’allerta riguarda i bacini del Lato e del Lenne, per rischio idrogeologico e temporali, e invita la popolazione a prestare attenzione a possibili criticità legate a smottamenti, allagamenti e difficoltà nella viabilità.
Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza personale.