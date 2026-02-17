Modugno, Giorgio Vanni dj Osso al Demodè Club per il party Millenials Night del 21 febbraio



Il 21 febbraio 2026 il tempo si riavvolge e torna a vibrare al ritmo dei ricordi più iconici con il Millennials Night Party, una serata pensata per chi è cresciuto tra sigle cult, boy band leggendarie e hit che ancora oggi fanno cantare a squarciagola.





Sul palco della Live Room del Demodè Club, a Modugno, si accenderà una vera macchina del tempo musicale: alla guida ci sarà DJ OSSO, mentre lo special guest live sarà Giorgio Vanni, voce simbolo delle sigle che hanno segnato un’intera generazione.





La serata promette un viaggio emozionale tra gli anni ’80, ’90 e 2000: si ballerà sulle atmosfere di Friends, sulle leggendarie sigle di L’uomo Tigre e Lupin III, fino alle hit intramontabili di Britney Spears, Spice Girls e Backstreet Boys. Un mix perfetto di nostalgia e festa pura.





Programma della serata





20:00 Apertura Demodè

21:00 Preshow

23:30 Inizio show & DJ set





Biglietti e servizi





Gli Early Bird (super limitati) sono disponibili a 11,50€.

Per chi desidera vivere la notte in versione esclusiva:

Privé

25€ a persona

Champagnerie

Kit base: 125€

Kit premium: 150€

Prosecco: 50€





Prenotazioni





È possibile riservare il proprio tavolo contattando il numero 3397360006.

Tra revival, energia e pura nostalgia generazionale, il Millennials Night Party si prepara a trasformare la notte del 21 febbraio in un’esperienza da ricordare… e da ballare fino all’ultima traccia.