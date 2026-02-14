Ospedale di Molfetta, attivo l’Ambulatorio di Vulnologia: cure specialistiche per ferite difficili e lesioni diabetiche



BARI – Migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da ferite e lesioni difficili. È l’obiettivo principale dell’Ambulatorio di Vulnologia, operativo da luglio 2024 nell’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta, afferente alla UOC di Cure Palliative della ASL Bari e con all’attivo oltre 7mila prestazioni ambulatoriali annuali.



Il servizio rappresenta un importante punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle lesioni cutanee acute e croniche, in particolare le ferite di difficile guarigione, che incidono in modo significativo sulla qualità di vita dei pazienti.



L’attività ambulatoriale è affidata a un team specializzato composto dalla dott.ssa Anna Morgese, medico responsabile e specialista nella cura delle ferite (“wound care”), e dall’infermiere Vincenzo Capalbo, esperto nella gestione avanzata delle lesioni cutanee.



Presa in carico multidisciplinare e tecnologie innovative



L’ambulatorio si rivolge a pazienti affetti da ulcere vascolari, lesioni da pressione, lesioni diabetiche, ferite post-chirurgiche complesse e lesioni vasculitiche, garantendo percorsi di cura personalizzati.





Il trattamento prevede protocolli terapeutici avanzati e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, tra cui ultrasuoni a bassa frequenza, terapia a pressione negativa monouso e con istillazione, utilizzo di emocomponenti ad uso non trasfusionale (gel piastrinico), misurazione dell’indice “caviglia-braccio” (ABI, per diagnosticare la arteriopatia periferica e valutare il rischio cardiovascolare) e medicazioni avanzate.



Il modello assistenziale si basa su un approccio integrato e multidisciplinare che consente la presa in carico globale del paziente, grazie alla collaborazione con il team di Medicina Interna e del Servizio Emotrasfusionale del presidio di Molfetta per la diagnostica vascolare e alcune terapie innovative, e con l’équipe di Emodinamica dell’Ospedale San Paolo di Bari per il trattamento endovascolare.



L’ambulatorio, inoltre, garantisce consulenze specialistiche (tramite cartella clinica elettronica) per i pazienti ricoverati negli ospedali della ASL Bari, favorendo dimissioni protette e continuità assistenziale tra ospedale e territorio attraverso la definizione di piani terapeutici personalizzati.



Attività clinica e risultati





Nel primo anno di attività, da luglio 2024 a luglio 2025, il servizio ha assicurato 6.800 prestazioni ambulatoriali a pazienti esterni e 300 prestazioni intraospedaliere, confermando la crescente domanda di cure specialistiche nel trattamento delle lesioni difficili.



Il percorso assistenziale si articola in diverse fasi:

inquadramento diagnostico

preparazione del letto della ferita secondo il protocollo internazionale di vulnologia TIMERS

terapie avanzate e tecniche iniettive

tecniche biorigenerative, tra cui gel piastrinico

terapia a pressione negativa, ultrasuoni a bassa frequenza e bendaggi compressivi

educazione sanitaria del paziente e dei caregiver



Formazione e ricerca



L’ambulatorio è anche sede di formazione e aggiornamento professionale per medici e infermieri, in collaborazione con centri di eccellenza nazionali quali l’Ospedale San Raffaele di Milano, l’Università di Pavia e il Centro AISTOM di Bari. La responsabile dell’ambulatorio, dott.ssa Morgese, per il biennio 2026-2027 è docente di Vulnologia presso la Scuola Nazionale SIC-SICVE di Chirurgia Flebologica.

Obiettivi del servizio



L’obiettivo principale dell’ambulatorio è migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da lesioni croniche, accelerare i processi di guarigione e ridurre il rischio di complicanze gravi, come amputazioni, sepsi e mortalità correlata.



Modalità di accesso