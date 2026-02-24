Georgia Mos protagonista a Sanremo









Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top Djane Mag tra le migliori dj al mondo, è pronta a vivere una settimana intensa al Festival di Sanremo 2026 tra eventi dal vivo e conduzione, a partire da lunedì 23 Febbraio quando sarà al fianco di Marino Bartoletti per condurre il Golden Gala al Morgana, una speciale serata di premiazioni che vedrà protagonisti artisti iconici come Patty Pravo e Arisa, in un evento che celebra la musica italiana in tutte le sue mille sfumature.

Le sorprese non finiscono qui...L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance, Giovedì 26 febbraio, sarà special guest al Victory Morgana Bay, dove animerà il gala della New Gig promotion con un dj set esclusivo studiato per creare un’atmosfera elegante e coinvolgente.

Venerdì 27 e sabato 28 Febbraio invece Georgia Mos scenderà in piazza Muccioli con un doppio e irrinunciabile appuntamento live come dj ufficiale di Radio RDS dove dalle 18:00 alle 19:00, sarà pronta ad infiammare il palco e far scatenare il pubblico sanremese, portando così la sua musica direttamente tra il pubblico del Festival e trasformando la piazza in un vero e proprio dancefloor a cielo aperto.