Serie C, girone C: Cerignola e Catania pareggiano 0-0 al “Massimino-Cibali”

Cerignola pareggia 0-0 contro il Catania nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C, disputata al “Massimino-Cibali”.

Nel primo tempo le occasioni più pericolose sono state al 4’ con Casasola del Catania, che di testa non è riuscito a concretizzare, al 27’ con un tiro di Jimenez fuori misura e al 29’ con Parlato del Cerignola vicino al gol. Al 36’ D’Ausilio del Catania ha sfiorato la rete.

Nella ripresa, al 14’, Quaini del Catania ha sfiorato il vantaggio, mentre al 23’ D’Orazio del Cerignola non è riuscito a finalizzare un’azione pericolosa. Al 39’ Lunetta del Catania ha mancato un’altra buona occasione. Nel finale, al 99’, il Catania è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Lunetta a causa di proteste.

Con questo risultato, il Cerignola resta settimo in classifica con 39 punti, mentre il Catania è secondo con 52 punti.

Nella ventisettesima giornata del girone C, sabato 14 febbraio, il Cerignola affronterà il Cosenza alle 14:30 al “San Vito-Luigi Marulla”.