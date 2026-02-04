Grottaglie, il 10 febbraio la celebrazione del Giorno del Ricordo



GROTTAGLIE (TA) - Si svolgerà il 10 Febbraio 2026, alle ore 09,00 in piazza IV NOVENVRE (Monumento ai caduti delle guerre), nella città di Grottaglie, la manifestazione patriottica denominata "il Giorno del Ricordo", istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, e con il quale si intende onorare la memoria dei Martiri delle Foibe e degli Esuli.





Per l’evento è stato chiesto il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e della Provincia di Taranto, sono stati invitati a presenziare il Sindaco, l’Assessore alla cultura, i Consiglieri Comunali, il Presidente della Provincia, tutti i Consiglieri Provinciali, le associazioni locali, i Dirigenti scolastici e l’intera cittadinanza.





“Tutti possono partecipare alla cerimonia patriottica – dichiarano gli organizzatori del “Comitato 10 Febbraio” locale , con la quale vogliono ricordare il sacrificio dei Martiri delle foibe e il dramma degli Esuli che furono costretti con il terrore ad abbandonare terre da sempre italianissime.





Abbiamo invitato il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale a presenziare a Una manifestazione che auspichiamo sia condivisa da tutti, andando oltre gli schieramenti partitici”.



