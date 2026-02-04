Rigenerazione urbana e social housing: domani 5 febbraio le assessore Leuzzi e Miglietta in visita all'ex Galateo di Lecce



Sono 64 gli alloggi progettati e spazi verdi recuperati nel complesso ospedaliero dedicato ad Antonio de Ferraris





LECCE - Nasce a Lecce un nuovo modello sostenibile dell’abitare. Domani 5 febbraio 2026, alle ore 12.00 le assessore all’Urbanistica e Casa, Marina Leuzzi, e alla Cultura e Conoscenza, Silvia Miglietta, parteciperanno al sopralluogo del complesso immobiliare Ex Galateo insieme al sindaco del capoluogo salentino, Adriana Poli Bortone, all’assessore all’Urbanistica, Giampaolo Scorrano, all’amministratore unico di Puglia Valore Immobiliare srl, Cataldo Balducci, con la dirigente Carmela D’Onghia, e all’amministratore unico di Arca Sud Salento, Cosimo Casilli.





Il progetto di riqualificazione del complesso Galateo a Lecce trasforma un ex presidio ospedaliero in un innovativo polo di social housing e servizi urbani. L’intervento integra 64 nuovi alloggi, spazi commerciali e la valorizzazione del parco, restituendo alla città un luogo rigenerato, inclusivo e sostenibile. E’, inoltre, il risultato di un protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Comune di Lecce, Puglia Valore Immobiliare, Arca Sud Salento e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Provincia di Lecce e Brindisi, sviluppato attraverso un concorso internazionale di progettazione. Finanziato da risorse PNRR e cofinanziamenti regionali e privati, l’intervento realizza social housing, servizi e spazi verdi.