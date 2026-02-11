'L’avventura dello Sguardo': Focus Group sul Museo Civico di Arte Contemporanea 'L. Lezzi' di San Cesario di Lecce



L’incontro è rivolto ad alunne e alunni dell’Istituto Comprensivo "A. Manzoni" che avranno la possibilità di conoscere da vicino la storia, gli artisti e le opere presenti nella Permanente. Giovedì 12 febbraio, ore 9 Scuola Media "Alessandro Manzoni", Via Cerundolo, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - È dedicato al Museo Civico di Arte Contemporanea "L. Lezzi" di San Cesario di Lecce il focus group "L’avventura dello sguardo" che si tiene giovedì 12 febbraio, dalle 9 in poi, nella Biblioteca Scolastica dell’Istituto Comprensivo San Cesario-San Donato.





Curato da Astràgali Teatro e TempoPresente Aps, nell’ambito della rassegna "Il Museo parla con la città.2", progettato in stretta sinergia con l’Istituzione scolastica, l’incontro coinvolge ragazze e ai ragazzi di primo e secondo anno della Scuola media dello Istituto, con l’obiettivo di realizzare un percorso di avvicinamento al Museo Civico, che da dicembre scorso presenta un nuovo allestimento, affinché questo possa essere percepito come un bene comune custode di quella parte della storia di San Cesario e del territorio salentino costellata di esperienza significative e in costante dialogo con i luoghi più significativi della ricerca artistica nazionale e internazionale.





Condotto da Carla Petrachi, giornalista, operatrice culturale, vicepresidente dell’aps TempoPresente, e Marina Colucci, pittrice, grafica, coordinamento settore "Immagine e Comunicazione" Astràgali Teatro, il workshop si sviluppa attraverso punti focali come: "dalle Muse al Museo"; la storia del Museo civico "Luigi Lezzi"; gli artisti e le opere presenti; le tecniche utilizzate da alcuni di loro come Ezechiele Leandro, Nullo D’amato Aldo Calò; la descrizione dell’Archivio Sonoro di Comunità curato da Daniele Diurisi dell’Associazione Petrolio e ospitato in una sala attigua all’esposizione permanente. Attraverso questo racconto, grazie soprattutto al dialogo con le ragazze e i ragazzi partecipanti e con l’importante ausilio del corpo docente già impegnato in percorsi analoghi, il Museo viene così percepito come luogo da conoscere e visitare, in cui fare esperienza della bellezza e scoprire qualcosa di ancora sconosciuto e affascinante di sé e della propria città. In tal modo gli stessi partecipanti avranno l’opportunità di trasformarsi eventualmente in "guide" per le loro famiglie nelle visite al Museo.





"ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.



