Grotte di Castellana, nuova immagine e turismo esperienziale alla BIT 2026

MILANO – Laha presentato allala nuova immagine del celebre sito carsico, lanciando il claim, un invito a vivere le grotte come esperienza immersiva di benessere e rigenerazione.

Le Grotte di Castellana non sono solo una meraviglia geologica, ma un luogo dove la natura e l’uomo si incontrano, permettendo ai visitatori di ritrovare equilibrio, calma e connessione con sé stessi. Come sottolinea Serafino Ostuni, presidente della società, “la natura, quando accolta, risponde con un benessere tangibile: riduzione dello stress, miglioramento dell’umore e della lucidità mentale”.

In occasione della BIT, è stato presentato anche l’accordo con il Comune di Mola di Bari per valorizzare le grotte come location per il turismo Wedding, offrendo cerimonie civili direttamente negli spazi sotterranei. Le grotte diventano così cornice esclusiva per matrimoni e celebrazioni, combinando emozione, armonia e sostenibilità.

La società ha illustrato anche il calendario delle esperienze esperienziali e turistiche 2026, pensate per tutte le età: dagli eventi di San Valentino “Innamorati in Grotta” alle attività speleologiche guidate per adulti e famiglie con “Speleonight” e “Speleofamily”. Le visite notturne come “Bianca di Notte” e i percorsi tematici Geo Tour e Grotte Click permettono ai visitatori di scoprire le meraviglie sotterranee in modo originale e immersivo.

Non mancano esperienze esclusive su prenotazione, come VIP Experience, meditazione, team building, shooting fotografici e matrimoni, oltre a spettacoli teatrali come “Hell in the Cave”, l’inferno di Dante calato nell’antro delle grotte, e percorsi per bambini come “Alice nelle grotte delle meraviglie”, dedicati alla scoperta scientifica in modo divertente.

Giuseppe Savino, direttore artistico, ha dichiarato: “Le Grotte di Castellana si confermano non solo tra i siti carsici più affascinanti d’Europa, ma come un luogo in cui cultura, emozione e turismo esperienziale si fondono, offrendo un’offerta unica per tutte le età”.

Per informazioni e prenotazioni: www.grottedicastellana.it.