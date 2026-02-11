Polignano a Mare, al Teatro Vignola in scena “I figli della frettolosa” con la Compagnia Berardi Casolari

POLIGNANO A MARE – Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, ilospita lo spettacolo, presentato dalla. L’opera, scritta e diretta da, propone una riflessione intensa sulla cecità, intesa sia come esperienza fisica sia come metafora della miopia sociale ed esistenziale contemporanea.

Lo spettacolo indaga il significato del “vedere” in una società sovrastimolata da immagini e suoni, in cui la percezione e l’attenzione individuale sono sempre più distanti dalla conoscenza autentica dell’essere. A raccontare questa prospettiva sono non solo i protagonisti, ma anche un coro di attori non vedenti e ipovedenti, che dà vita a un racconto corale intenso e necessario, restituendo uno sguardo alternativo sul presente tra fragilità, consapevolezza e desiderio di riscatto.

La messa in scena pone l’accento sulla cecità come esperienza reale, con bastoni bianchi e occhiali scuri, andature traballanti e movimenti timorosi, ma anche come simbolo di una società smarrita, insicura e mai arrendevole. Attraverso le esperienze personali dei due registi e l’osservazione del mondo circostante, lo spettacolo trasforma la condizione dei ciechi in scena in un’emblema di umanità, ostinazione e resilienza, invitando il pubblico a interrogarsi sul senso profondo della visione e della consapevolezza.

“I figli della frettolosa” si inserisce nel programma di Puglia Culture, la rassegna che valorizza il teatro, la cultura e le arti performative nel territorio pugliese.