Serie C girone C, il Foggia cade a Caserta: 3-2 per la Casertana al “Pinto”

– Il Foggia esce sconfitto 3-2 dal “Pinto” contro la Casertana nella 25ª giornata del girone C di Serie C, al termine di una gara ricca di episodi e gol.

I padroni di casa sbloccano il match al 19’ con Llano, destro sotto misura su cross di Pezzella, e raddoppiano al 24’ con Oukhadda di testa su assist di Liotti. Il Foggia reagisce: al 28’ Tommasini sfiora la rete e al 34’ Cangiano accorcia con una girata mancina su servizio di Liguori. Prima dell’intervallo Proia ha un’altra occasione per la Casertana ma non trova la porta.

Nella ripresa Llano va vicino al gol al 13’, poi al 19’ il Foggia trova il 2-2 con Nocerino, tocco al volo su cross di Romeo. L’equilibrio dura poco: al 22’ Kallon firma il definitivo 3-2 con un rasoterra di sinistro su passaggio di Bentivegna. Nel recupero Galletta sfiora il quarto gol per i campani.

In classifica il Foggia resta terzultimo con 22 punti, mentre la Casertana sale al quarto posto a quota 42. I rossoneri torneranno in campo martedì 10 febbraio alle 20.30 allo “Zaccheria” contro il Picerno per la 26ª giornata.