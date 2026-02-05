Il Dott. Antonio Cirillo nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale



Arriva un importante riconoscimento per il Dott. Antonio Cirillo: l’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori lo ha ufficialmente nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, in virtù del suo percorso di eccellenza e del costante impegno nella promozione dei valori culturali e umani condivisi. Arriva un importante riconoscimento per il Dott. Antonio Cirillo: l’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori lo ha ufficialmente nominato Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, in virtù del suo percorso di eccellenza e del costante impegno nella promozione dei valori culturali e umani condivisi.





"Riconosciamo in Antonio Cirillo un cammino di grande valore e una dedizione autentica ai principi che ci uniscono. Siamo certi che il suo operato sarà determinante nel rafforzare i legami di fratellanza attraverso l’arte. Congratulazioni vivissime" ha dichiarato Helen Cribeiro, Presidente dell’Alleanza Mondiale di Artisti e Scrittori.





La figura dell’Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, spesso nominata da organizzazioni internazionali o ONG, svolge un ruolo fondamentale nella promozione del dialogo interculturale, dei valori etici, della riconciliazione e della cooperazione tra i popoli. Attraverso la cultura e l’arte, l’Ambasciatore agisce come ponte tra le diverse realtà del mondo, sostenendo i diritti umani, la nonviolenza e la costruzione di una cultura della pace globale.



