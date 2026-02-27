Il Lecce a Como per la salvezza, sfida delicata al “Sinigaglia”

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce sarà di scena domani alle 15 allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como nella ventisettesima giornata di Serie A.I salentini arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 0-2 contro l’Inter al “Via del Mare” e hanno l’obbligo di fare punti per compiere un passo significativo verso la permanenza in massima serie. Di fronte, però, troveranno una squadra in fiducia: i lariani sono reduci dal successo per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium e puntano a consolidare il sesto posto in classifica.Le probabili formazioniNel Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Berisha, Camarda e Gaspar. Sulle corsie esterne agiranno Coulibaly e Ramadani, con Pierotti in cabina di regia. In attacco spazio alla coppia formata da Cheddira e Sottil.Nel Como, l’allenatore Cesc Fàbregas non potrà contare su Addai e Baturina, entrambi alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni giocheranno Da Cunha e Vojvoda, con Rodriguez trequartista alle spalle delle punte Nico Paz e Douvikas.Arbitraggio e precedentiA dirigere l’incontro sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma.L’ultimo precedente in Serie A al Sinigaglia, disputato il 30 dicembre 2024, sorrise al Como che si impose 2-0: nel secondo tempo, al 4’, sbloccò Nico Paz, mentre al 34’ arrivò il raddoppio firmato da Cutrone.Per il Lecce si tratta di una gara chiave nella corsa salvezza; per il Como, invece, un’occasione per confermare ambizioni europee e continuare a stupire.