L’impegno delle istituzioni per l’atletica pugliese: rinnovato il progetto “Correre in Puglia”

GALATONE – La Festa dell’Atletica salentina, andata in scena sabato 31 gennaio a Galatone, non è stata soltanto un momento celebrativo per il movimento sportivo regionale, ma anche un’importante occasione di confronto istituzionale e programmatico per il futuro dell’atletica leggera in Puglia.

Nel corso dell’evento si è svolto un significativo incontro tra Eusebio Haliti, presidente del Comitato Regionale Fidal Puglia, e Cristian Casili, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare e allo Sport. Al centro del dialogo, le prospettive di sviluppo dell’atletica pugliese e, soprattutto, il rinnovo per l’anno 2026 del progetto “Correre in Puglia”, che continuerà a beneficiare di un contributo regionale pari a 150.000 euro.

Un sostegno economico di rilievo, confermato direttamente dall’assessore Casili, che rappresenta un riconoscimento concreto dell’importanza strategica dello sport e dell’atletica leggera per la crescita sociale, educativa e territoriale della regione. Le risorse saranno destinate, come negli anni precedenti, al supporto degli organizzatori delle manifestazioni inserite nel calendario federale, garantendo continuità e qualità agli eventi sportivi sul territorio.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Haliti, che ha sottolineato il valore della presenza istituzionale e del dialogo diretto con la Regione. «Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al vicepresidente e assessore allo Sport, Cristian Casili, per la sua autorevole presenza alla cerimonia di premiazione del Comitato Provinciale di Lecce – ha dichiarato – non solo per una partecipazione formale, ma per aver condiviso con noi l’intera durata dell’evento».

Haliti ha poi evidenziato l’importanza del contributo regionale: «Un apprezzamento ancora più profondo va alla chiara manifestazione di intenti volta alla conferma del contributo di 150.000 euro a sostegno degli organizzatori delle manifestazioni federali. Queste risorse rappresentano oggi un sostegno imprescindibile per le società sportive, che operano con elevata professionalità, dedizione e autentica passione nella promozione dell’atletica leggera».

Il rinnovo del progetto “Correre in Puglia” si conferma dunque un pilastro fondamentale per il movimento atletico regionale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e federazione e ponendo basi solide per la crescita dell’atletica pugliese nel 2026 e negli anni a venire.