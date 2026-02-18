Puglia, allerta gialla per vento forte dalle 12 di domani

La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta gialla per rischio vento forte in Puglia dalle ore 12:00 del 19 febbraio 2026 e per le successive 8 ore. Sono previsti venti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca.

Le zone interessate comprendono la Puglia centrale adriatica, la Puglia centrale bradanica e i bacini del Lato e del Lenne. Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di adottare comportamenti cautelativi, in particolare lungo le aree esposte e i tratti costieri.