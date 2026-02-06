Incidente a Polignano a Mare: donna estratta dai Vigili del Fuoco

POLIGNANO A MARE – Intorno alle 13.30 di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Bari è intervenuta sulla SP121, nel comune di Polignano a Mare, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto.

I pompieri hanno utilizzato divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre la conducente dall’abitacolo, affidandola poi alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni della donna.