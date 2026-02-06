“Innamorati in Grotta” a Castellana: la magia dell’amore tra stalattiti e stalagmiti

CASTELLANA GROTTE – Torna l’appuntamento più romantico dell’anno nelle grotte di Castellana,, con una settimana dedicata all’amore e alla bellezza dei luoghi carsici più suggestivi d’Europa. L’edizione 2026 sarà anticipata da unadomenica 8 febbraio alle 20.00, mentre gli eventi principali si svolgeranno venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 febbraio.

L’esperienza inizia con una passeggiata di 1,5 km lungo i percorsi illuminati dalle torce e accompagnata dalla musica dal vivo, fino alla Caverna della Fonte, dove le coppie potranno scambiarsi promesse d’amore davanti a un celebrante, ricevendo in dono una pergamena e un sigillo d’amore in calcite, materiale millenario simbolo di eternità. Dopo la dedica sul registro degli innamorati, spazio a un momento teatrale con storie di grandi amori: quest’anno l’associazione Grocà racconterà la passione travolgente di Lancillotto e Ginevra.

I turni di venerdì 13 alle 21.00, sabato 14 alle 19.00 e alle 21.30 e domenica 15 alle 18.00 permetteranno alle coppie di vivere l’esperienza in modo intimo ed esclusivo. La novità di quest’anno è l’intrattenimento gratuito per bambini dai 4 ai 12 anni previsto il 15 febbraio presso il Museo Speleologico, così che i genitori possano dedicarsi completamente al percorso romantico.

“Ogni anno ‘Innamorati in Grotta’ ci mette davanti alla bellezza e alla veridicità dell’amore – spiega Serafino Ostuni, presidente della società Grotte di Castellana srl –. Abbiamo ampliato i turni e introdotto laboratori per bambini, così che le coppie possano vivere la passeggiata come innamorati della prima ora. Il grande protagonista resta l’Amore, per la natura e per gli esseri umani”.

I biglietti sono disponibili online su shop.grottedicastellana.it. Maggiori informazioni sul sito www.grottedicastellana.it.