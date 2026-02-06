Sanità Puglia: avviso pubblico per la nomina dei nuovi Direttori Generali delle ASL e IRCCS

BARI - La Giunta regionale della Puglia ha approvato questo pomeriggio un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate alla nomina dei Direttori Generali di diverse aziende sanitarie e ospedaliere: Asl Br, Asl Bt, Asl Fg, Asl Le, Asl Ta, Aou “Ospedali Riuniti” di Foggia, Irccs “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e Irccs “S. De Bellis” di Castellana Grotte.

Per garantire la continuità gestionale, la Giunta ha disposto la prosecuzione delle attuali gestioni commissariali per alcune Aziende, mentre gli attuali Direttori Generali saranno nominati Commissari Straordinari delle ASL FG e LE fino alla conclusione della nuova selezione, che dovrà chiudersi entro il 31 marzo 2026.

I candidati che hanno partecipato alla precedente procedura dovranno ripresentare domanda secondo le nuove modalità, con la possibilità di essere valutati per titoli e colloquio da una Commissione regionale, nominata con decreto presidenziale. Al termine della procedura, la Commissione proporrà al Presidente della Giunta regionale una rosa di candidati idonei, valida per tutte le Aziende oggetto dell’avviso.

La selezione ha carattere non comparativo e punta a individuare i soggetti più idonei, escludendo chi abbia già ricoperto due mandati consecutivi nella stessa azienda sanitaria o ospedaliera. L’inserimento nella rosa dei candidati costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la nomina a Direttore Generale.

Possono partecipare i candidati inseriti nell’Elenco nazionale aggiornato dei soggetti idonei alla nomina a Direttore Generale, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, che alla scadenza del termine non abbiano compiuto 68 anni e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, a titolo informativo, sul sito web istituzionale della Regione e sul Portale della Salute della Puglia, avviando così il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande.