Paolo Nani porta “La Lettera” al Teatro Metamorfosi di Rutigliano: capolavoro del teatro fisico internazionale

RUTIGLIANO – Domenica 1 marzo, alle ore 19.30, ilospiterà lo straordinario Paolo Nani con lo spettacolo, considerato uno dei capolavori del teatro fisico internazionale. Ideato da Nani insieme a Nullo Facchini, che ne firma anche la regia, lo spettacolo ha celebrato nel 2022 trent’anni di vita scenica e ha totalizzato oltre 1.800 repliche in tutto il mondo, da Giappone e Groenlandia all’Argentina e alla Spagna.

Solo in scena con un tavolo e una valigia di oggetti, Paolo Nani dà vita a 15 micro-storie che raccontano sempre la stessa vicenda – un uomo che scrive una lettera, ma scopre di non aver scritto nulla – reinterpretata ogni volta con stili e ritmi differenti: horror, cinema muto, circo, gag bislacche e invenzioni visive sorprendenti. In 80 minuti di comicità incessante, lo spettatore viene coinvolto in un flusso comico rigoroso, capace di sorprendere anche chi ha già visto lo spettacolo più volte.

Lo spettacolo, liberamente ispirato a Esercizi di stile di Raymond Queneau, è uno studio sullo stile, la sorpresa e il ritmo, portati al massimo della precisione e dell’efficacia comica. Paolo Nani, originario di Ferrara e residente in Danimarca dal 1990, è riconosciuto a livello internazionale come maestro del teatro fisico, con una carriera che spazia dall’attività scenica ai workshop pedagogici in tutto il mondo.

La serata al Teatro Metamorfosi sarà un’occasione unica per assistere a un capolavoro senza tempo, confermando il teatro di Rutigliano come luogo di arte viva, essenziale e sorprendente.

I biglietti sono disponibili online sul sito Teatro Metamorfosi o presso il botteghino del teatro (Via Porta Nuova 40, Rutigliano), aperto venerdì, sabato e domenica dalle 18. Per informazioni: Tel. 347 6301851 – Email: info@teatrometamorfosi.it.

La stagione proseguirà domenica 8 marzo con Pier Cortese in Music Feeling, sempre alle 19.30.