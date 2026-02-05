Taranto, lo spettacolo 'Farà giorno' venerdì 6 febbraio al Teatro Fusco



La rassegna dedicata al teatro amatoriale in lingua prosegue venerdì 6 febbraio al "Fusco"





TARANTO - Grande attesa per il secondo appuntamento del Festival del Teatro Amatoriale "Premio Città di Taranto", istituito dal Comune di Taranto e giunto alla quinta edizione, realizzato dall’Associazione Artistico Culturale “Compagnia Teatrale Lino Conte” su mandato della Fita Puglia.





Il cartellone organizzato dal direttore artistico Lino Conte prosegue con “Farà giorno”, di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi portato sul palcoscenico dalla Compagnia "La Cricca" con la regia di Aldo L'Imperio . L’appuntamento è fissato per venerdì 6 febbraio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Comunale Fusco.





Uno spettacolo intenso e allo stesso tempo ricco di humour, già grande successo del passato con protagonista sia Gianrico Tedeschi che successivamente Antonello Fassari.





La scena si sviluppa nella stanza di Renato, vecchio partigiano e medaglia d’oro al valore della Resistenza, che si imbatte incidentalmente in Manuel, teppistello di periferia con spiccate simpatie nazifasciste. L’incontro e lo scontro verte sulle differenti posizioni morali dei personaggi o sull’accettazione indotta di uno di loro, sul loro passato e il loro presente in una società sempre più disgregata, dove sembra più difficile trovare principi fondanti comuni. È così che due mondi tanto distanti per età e cultura, due espressioni così caratterizzanti della storia del nostro paese, si scontrano e si incontrano, tra momenti esilaranti, sorprese e inganni.





L’inaspettato e improvviso ritorno a casa di sua figlia Aurora è, per Renato, l’evento che riapre la strada a dolorosi ricordi, ma anche alla speranza di una riconciliazione in cui ormai non credeva quasi più: li hanno separati trent’anni di silenzio e di lontananza ma, ancora prima di questo, la scelta di vita di Aurora e la decisione più difficile che un padre possa prendere.





Ne nasce uno scambio reciproco molto più profondo di quanto loro stessi potessero mai sperare e sospettare. Nell’interazione, i tre scoprono debolezze, paure, e il proprio orgoglio… Ciascuno impara e insegna.





In scena Aldo L’Imperio (Renato Battiston) – Gionata Russo (Manuel Solimando) - Anna Cofano (Aurora Battiston).





L’ingresso dello spettacolo è previsto a partire dalle 20.30, con sipario alle ore 21. Il costo dei biglietti è di 12,50 euro per la platea e la galleria (ridotti Fita, Uilt, Over 70, bambini fino a 10 anni al costo di 10 euro) e di 8 euro per le logge. Per informazioni è a disposizione il numero 3427103959.





Il terzo appuntamento con il Festival "Premio Città di Taranto" è in programma venerdì 27 febbraio con la Compagnia “Nuda Veritas” e lo spettacolo “Yerma" di Federico Garcia Lorca.