“INVISIBILI”, al Teatro Abeliano una luce sulle malattie rare
BARI - La Fondazione Nikolaos ETS e l’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS-APS presentano in anteprima lo spettacolo di teatro sociale “INVISIBILI – una luce sulle malattie rare”, in programma il 4 marzo alle ore 20.30 al Teatro Abeliano di Bari.
L’evento si inserisce nella Settimana Mondiale sulle malattie rare e segna un ulteriore passo nell’impegno delle due realtà promotrici verso l’inclusione sociale e il benessere delle persone con disabilità, estendendo l’azione anche al mondo della cultura.
L’opera, scritta da Giovanni Rotolo e interpretata da giovani attori, affronta il tema delle malattie rare attraverso una narrazione intensa ed emozionante, dando voce a chi vive queste condizioni e a chi, troppo spesso, resta invisibile.
L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Help4Kids ETS, attiva da anni nel campo delle malattie rare.
Interverranno:
- Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos ETS
- Giuseppe Mele, direttore generale dell’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS-APS
- Giuseppe Cascella, delegato del sindaco Leccese per Sport e Salute
- Francesco Fischetti, professore ordinario e coordinatore del corso in Scienze e Tecniche dello Sport presso l’Università degli Studi di Bari
- Giovanna Salemmi, consigliera delegata alle relazioni con le realtà locali e al Welfare
- Filippo Adessi, presidente di Help4Kids ETS
- Vito Signorile, direttore artistico del Teatro Abeliano
Una serata che unisce teatro e impegno civile, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema spesso poco visibile ma di grande impatto sociale.
