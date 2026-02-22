“La solitudine dei giusti”, a Locorotondo il teatro racconta il coraggio delle scorte

LOCOROTONDO - È giunta al quinto appuntamento la rassegna di teatro civile inserita nel, promossa dall’associazione. Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 19.30, l’auditorium “G. Boccardi” dell’diospiterà lo spettacolo “Gli Invisibili – La solitudine dei giusti”, messo in scena dalladiretta da

L’opera affronta le stragi di mafia da una prospettiva inedita e profondamente umana: quella degli uomini e delle donne delle scorte, figure spesso rimaste nell’ombra, ma centrali nella difesa dello Stato e della legalità. In platea è attesa un’ospite di grande rilievo, Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci.

“Lo spettacolo racconta le vicende di chi ogni giorno ha messo a repentaglio la propria vita in silenzio, con dignitoso eroismo”, ha sottolineato Antonio Salamina, presidente di Legalitria Aps. “È il racconto più autentico di questi servitori dello Stato, della loro umanità e del loro coraggio non gridato, che spesso li ha portati a morire ma non a essere sconfitti. Attorno al loro sacrificio si è costruita una coscienza collettiva, una cultura della legalità che oggi rende più forti e coesi Stato e cittadini nella lotta alla mafia e al crimine organizzato”.

“Gli Invisibili – La solitudine dei giusti” dà voce a storie di donne e uomini che hanno condiviso la quotidianità, le paure e la determinazione dei simboli della lotta alla mafia. Invisibili, ma non meno eroici, protagonisti di un impegno che ha contribuito a costruire una memoria viva e una responsabilità condivisa. Lo spettacolo, interpretato da quattro attori, si distingue per intensità narrativa e forza emotiva, restituendo al pubblico un racconto potente e necessario. La serata sarà presentata da Antonella Girolamo.

È previsto anche uno spettacolo riservato agli studenti dell’istituto, mentre per gli studenti che parteciperanno alla replica serale del 27 febbraio è stato predisposto un prezzo agevolato. La terza edizione della rassegna è sostenuta dal Comune di Locorotondo e gode del patrocinio della Regione Puglia, oltre che dei Comuni di Fasano e Martina Franca. Importante anche il contributo della Bcc Locorotondo e della Orizzonti Futuri Onlus, insieme al sostegno del Gal Valle d’Itria e della Uila Locorotondo. Fondamentale il supporto dell’IISS Basile Caramia–Gigante, che ospita tutti gli appuntamenti della rassegna.

L’ultimo evento del Themis Festival è in programma venerdì 20 marzo 2026 alle ore 19.30 con Massimo Butera nello spettacolo “I giorni di Giuda – Intervista marziana a Paolo Borsellino”.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Locorotondo al numero 340 3680245.