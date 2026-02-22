Una domenica straordinaria in sala operatoria: al Policlinico di Bari chirurgia oculistica no stop dalle 8 alle 20

BARI - Una domenica interamente dedicata alla riduzione delle liste d’attesa per la chirurgia della cataratta si è svolta al. Nell’ambito del piano sperimentale di recupero, il prof., direttore dell’Unità operativa di Oftalmologia, ha coordinato le attività chirurgiche su tre sale operatorie, dalle ore 8 alle 20, eseguendo 60 interventi tra cataratta e altre patologie oculari, con particolare attenzione ai pazienti fragili.

A ringraziare i medici e il personale sanitario impegnati nella giornata straordinaria è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro: “Sono venuto qui oggi per ringraziare gli operatori sanitari che stanno lavorando di domenica. Qui, in Oculistica, è in corso un’attività importante. Oggi verranno eseguiti 60 interventi, in particolare di cataratta. Anticipare un intervento significa consentire a una persona di risolvere un problema concreto che incide sulla qualità della vita. È un’emozione particolare.”

L’iniziativa si inserisce in un programma strutturato della Regione Puglia volto a ridurre i tempi di attesa per l’intervento sul primo occhio. All’avvio del piano, a gennaio, i pazienti in lista per cataratta con priorità U (Urgente) e B (Breve) erano 292. Il piano sperimentale prevede, entro giugno, l’esecuzione di 968 procedure di cataratta (primo e secondo occhio), trattando complessivamente 484 pazienti.

“La domanda di chirurgia della cataratta è in costante crescita, essendo legata all’invecchiamento della popolazione e all’aumento dell’aspettativa di vita – spiega il direttore generale, Antonio Sanguedolce. – Normalmente al Policlinico vengono eseguite circa 500 procedure al mese, un volume che colloca l’Unità operativa tra le più produttive della regione. La giornata straordinaria di domenica rappresenta un’ulteriore leva organizzativa per garantire risposte tempestive ai pazienti con priorità clinica elevata, coniugando appropriatezza, qualità chirurgica e sostenibilità organizzativa”.

Il direttore sanitario, Danny Sivo, ha sottolineato: “Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari – medici, infermieri, anestesisti, tecnici e personale di supporto – che hanno garantito la piena operatività anche nella giornata di domenica. La loro professionalità rafforza concretamente il piano di abbattimento delle liste d’attesa”.

Grazie a iniziative come questa, il Policlinico di Bari dimostra come l’organizzazione mirata e l’impegno straordinario del personale sanitario possano migliorare concretamente l’accesso alle cure e la qualità della vita dei pazienti.