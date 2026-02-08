Lecce batte l’Udinese 2-1 al “Via del Mare”: decide una punizione di Banda

Il Lecce torna al successo in Serie A battendo l’Udinese 2-1 davanti al pubblico del “Via del Mare”, nella ventiquattresima giornata del campionato. Una partita intensa, con entrambe le squadre a creare occasioni, ma con i padroni di casa più concreti nel finale.

Il Lecce parte subito forte: al 5’ Gandelman porta i salentini in vantaggio con un tocco di destro preciso, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. L’Udinese reagisce e al 26’ trova il pareggio su rigore concesso per un fallo di Gaspar su Zemura; dal dischetto Solet non sbaglia e riporta l’equilibrio. Nel primo tempo diverse occasioni da entrambe le parti: Tiago Gabriel del Lecce non riesce a concretizzare di testa, mentre Atta e Bayo dell’Udinese sfiorano la rete in più di un’occasione.

Il secondo tempo vede entrambe le squadre alla ricerca del gol decisivo. Il Lecce va vicino alla rete con Danilo Veiga e N’Dri, mentre Gandelman colpisce la traversa al 41’. La gara si sblocca definitivamente al 44’, quando Banda firma il gol vittoria su punizione, regalando al Lecce tre punti preziosi.

Con questa vittoria il Lecce sale a 21 punti, restando quartultimo in classifica, mentre l’Udinese resta ottava con 32 punti, in condivisione con la Lazio.

Un successo importante per i giallorossi, che dimostrano carattere e determinazione, conquistando punti vitali nella corsa per la salvezza e sperando di costruire continuità nelle prossime giornate.