Tragedia sulla provinciale 67: muore la 20enne Ilaria Alfarano

BITRITTO – Un grave incidente stradale ha stroncato la vita di, 20 anni, nella notte lungo la provinciale 67, tra Bitritto e Bitetto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata dalla giovane sarebbe uscita autonomamente di strada, causando l’impatto fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per Ilaria non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente. La comunità locale è sotto shock per la tragica perdita della giovane, ricordata da amici e familiari per la sua vitalità e il suo sorriso.