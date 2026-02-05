'Music in the… Hope!', a Bari un grande concerto di beneficenza per l’oncologia del San Paolo





BARI - Bari si prepara ad accogliere una serata in cui la musica diventa gesto concreto. Venerdì 6 febbraio 2026, all’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza in viale Europa 97 Bari, va in scena “Music in the… Hope!”, concerto di beneficenza promosso dal Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti” con la partecipazione dei Rotary Club Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle, Bitonto Terre dell’Olio, Putignano Trulli e Grotte, Tirana Blloku, l’Inner Wheel Bari Alto “Terra dei Peuceti”, il Rotaract Bari Alto e l’Associazione Effetto Donna. L’ingresso è previsto dalle ore 19.30.L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di un apparecchio elimina-code destinato al reparto oncologico dell’Ospedale San Paolo di Bari, uno strumento pensato per migliorare l’accoglienza dei pazienti e ridurre i tempi di attesa, restituendo valore a un bene prezioso come il tempo.A condurre la serata sarà Mauro Pulpito, volto noto della televisione e della conduzione dal vivo, che accompagnerà il pubblico lungo un percorso musicale intenso e multiforme.Sul palco si alterneranno artisti e formazioni accomunati da un unico denominatore: la speranza. Il Coro Gabriel “Lucia Greco”, nato all’interno dell’Associazione Gabriel ODV e composto in gran parte da pazienti oncologiche affiancate da medici, infermieri e volontari, proporrà un repertorio che attraversa epoche e generi diversi. Diretto dal Maestro Alessandra Stallone, il coro porterà in scena brani come “Imagine”, “Stand by me”, “Viva la vida” e “Hallelujah”, fino ai richiami della tradizione italiana con “Voglio vivere così” e “Un bacio a mezzanotte”: canzoni che parlano di fragilità, resistenza, umanità.La voce di Valentina Addabbo interpreterà “La voce del silenzio” nella versione di Mina e “What’s up” dei 4 Non Blondes, mentre il Trio Folksongs! – formato da Tiziana Portoghese, Francesco Palazzo e Adriano Palazzo – accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Sud Italia e area balcanica, con pagine che spaziano da Rossini a Nino Rota, fino a Offenbach, con arrangiamenti curati dagli stessi interpreti.Grande attesa anche per il Coro e i musicisti della Polizia Locale del Comune di Bari, diretti dal Maestro Gennaro Caruso, che renderanno omaggio a Lucio Dalla e Pino Daniele, proporranno “Nel blu dipinto di blu” e un medley dei Queen, accanto al brano simbolo del progetto Manos Blancas, “Toccare il cielo con un dito”.Proprio il Coro Manos Blancas Puglia rappresenterà uno dei momenti più intensi della serata. Si tratta di un coro “senza voce”, in cui testi e melodie prendono forma attraverso la lingua dei segni. Nato per valorizzare la diversa abilità come risorsa, il progetto trasforma il gesto in bellezza condivisa, portando sul palco un messaggio potente di inclusione, responsabilità e solidarietà.Il finale unirà tutti gli artisti in due brani simbolo: “Meraviglioso” di Domenico Modugno e “We are the world” (USA for Africa), a suggellare una serata che vuole essere prima di tutto un abbraccio collettivo.Music in the… Hope! non è soltanto un concerto, ma un atto di comunità. L’ingresso è su invito con possibilità di donazione volontaria a favore del Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti all’interno della serata. Un modo semplice e concreto per stare accanto a chi affronta ogni giorno la propria battaglia, dimostrando che, quando le voci si uniscono, la musica può davvero diventare cura.Francesco Palazzo (direttore artistico) 335 815 0106, Vincenzo Pignataro 347 790 3045, Loredana Liso 393 014 0618, Giuseppe Gonnella 329 617 9593