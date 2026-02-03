Lecce, Maleh ceduto in prestito alla Cremonese: i giallorossi cercano un sostituto a centrocampo

- Ilha ufficializzato laalla, formazione impegnata nel campionato di

In questa stagione, prima del trasferimento, Maleh aveva collezionato 10 presenze con la maglia giallorossa nel massimo campionato. Arrivato a Lecce con buone aspettative, il centrocampista proseguirà ora la sua esperienza in Lombardia con l’obiettivo di trovare maggiore continuità.

Nel corso della sua carriera, Maleh ha vestito le maglie di Lecce, Empoli, Fiorentina, Venezia, Ravenna e Cesena, crescendo calcisticamente anche nel settore giovanile del Cesena, fino alla formazione Under 19. A livello internazionale, può vantare anche una presenza da titolare con la Nazionale del Marocco.

Con l’uscita di Maleh, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani saranno ora chiamati a intervenire sul calciomercato per individuare un rinforzo di qualità a centrocampo, fondamentale per mantenere equilibrio e competitività nella rosa.

L’obiettivo del Lecce resta chiaro: conquistare la salvezza in Serie A, traguardo che passerà anche dalle scelte strategiche di mercato nelle prossime settimane.