Lecce, sabato 28 febbraio al Teatro Apollo il pianista Sandro Nebieridze secondo classificato al Premio Busoni 2025



LECCE - Ancora un grande appuntamento con la musica classica nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19 salirà sul palco del Teatro Apollo di Lecce uno dei giovani talenti più promettenti del panorama pianistico internazionale, Sandro Nebieridze, secondo classificato della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, una delle competizioni più autorevoli e selettive del mondo musicale. Nebieridze suonerà in sostituzione di Yifan Wu, il pianista vincitore del Concorso, impossibilitato ad esibirsi a causa di alcuni problemi legati alle procedure diplomatiche internazionali. - Ancora un grande appuntamento con la musica classica nel cartellone della 56ª Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 19 salirà sul palco del Teatro Apollo di Lecce uno dei giovani talenti più promettenti del panorama pianistico internazionale, Sandro Nebieridze, secondo classificato della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, una delle competizioni più autorevoli e selettive del mondo musicale. Nebieridze suonerà in sostituzione di Yifan Wu, il pianista vincitore del Concorso, impossibilitato ad esibirsi a causa di alcuni problemi legati alle procedure diplomatiche internazionali.





Considerato uno dei talenti più brillanti della sua generazione, Sandro Nebieridze si presenta al pubblico con un recital di grande respiro, capace di attraversare epoche e stili mettendo in luce una personalità artistica di rara maturità.





Il programma si apre con la Sonata n. 15 in re maggiore op. 28 "Pastorale" di Beethoven, pagina luminosa e contemplativa, in cui l’equilibrio formale si unisce a un’intensa evocazione naturalistica. Segue la Toccata in do minore BWV 911 di Johann Sebastian Bach, vertice di rigore contrappuntistico e libertà espressiva, ponte ideale verso il virtuosismo romantico della Toccata in do maggiore op. 7 di Robert Schumann, brano di travolgente energia e brillantezza tecnica.





Nella seconda parte del concerto, Nebieridze affronta il mondo poetico di Felix Mendelssohn, con le celebri Variations Sérieuses, capolavoro di concentrazione formale e profondità espressiva, per poi immergersi nella dimensione fiabesca dello Scherzo dal "Sogno di una notte di mezza estate", nella trascrizione di Sergej Rachmaninov, dove leggerezza e virtuosismo si fondono in un gioco di colori e trasparenze. Chiude il programma un’altra grande pagina rachmaninoviana, le Variazioni su tema di Corelli op. 42, sintesi magistrale di cantabilità, potenza sonora e raffinatezza timbrica.





Nato a Tbilisi nel 2001, Sandro Nebieridze ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte e della composizione, rivelando fin dall’infanzia una naturale predisposizione per entrambe le discipline. Dopo la formazione in Georgia, nel 2021 ha intrapreso un percorso di perfezionamento alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco con Antti Siirala, affiancando gli studi presso l’Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, dove ha lavorato con docenti di fama internazionale come Boris Petrushansky.

La sua intensa attività concertistica lo ha portato a esibirsi in numerosi festival e sale prestigiose in Europa e all’estero, collaborando come solista con orchestre quali la Georgian Philharmonic Orchestra, la Moscow Symphony Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra, la Norwegian Radio Orchestra e la Brandenburg Symphony Orchestra, sotto la direzione di importanti direttori. La critica lo ha definito un autentico "magician of the keyboard", lodandone la precisione ritmica, la solidità tecnica e la profondità interpretativa.

Vincitore e finalista in numerosi concorsi internazionali, Nebieridze ha raggiunto nel 2025 uno dei traguardi più significativi della sua carriera con il Secondo Premio al Concorso Busoni. Accanto all’attività pianistica, porta avanti con successo anche quella compositiva: le sue opere sono state eseguite in importanti sedi internazionali e nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto per Harmonia Mundi, dedicato a Rachmaninov e Prokof’ev.

Un concerto che promette di unire rigore, immaginazione e virtuosismo, affidato a un interprete già oggi protagonista della scena pianistica internazionale.





Biglietti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina ( in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce o con bonifico), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE





L. V. BEETHOVEN - Sonata n. 15 in Re maggiore “Pastorale”, op. 28

J. S. BACH - Toccata in Do minore, BWV 911

R. SCHUMANN - Toccata in Do maggiore, op. 7

F. MENDELSSOHN - Variations Serieuses

F. MENDELSSOHN-S. RACHMANINOV - Scherzo da “Sogno d'una notte di mezza estate”

S. RACHMANINOV - Variationi su tema di Corelli, op. 42





PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)





Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzioni** € 20, Speciale*** € 18

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzioni** € 15, Speciale*** € 12

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12, Speciale*** € 8

Laboratorio: Bambino € 8 e Adulto con tariffa Convenzioni

Novità! Per questo spettacolo di Fascia A i bambini fino a 12 anni compiuti pagano 8 € in tutti i settori!

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 56^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 25/26 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce | Soci CRAL Inps | Soci Pro Loco di Lecce

*** SPECIALE: (per ogni ordine di posto fino ad esaurimento posti): Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono in vendita solo presso gli uffici della Camerata Musicale Salentina o con bonifico. Contattaci!

I disabili in carrozzina hanno diritto al biglietto omaggio previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655 per prenotazione verifica della disponibilità.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente e Carte della Cultura presso i nostri uffici o via email! Scegli come esercizio "Fisico" e come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





CON I BIMBI A TEATRO!





Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! La Camerata organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 5 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 15 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo e con uno sconto per l'accompagnatore, che avrà diritto alla tariffa Convenzioni.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





56a STAGIONE CONCERTISTICA 2025-26

SANDRO NEBIERIDZE, pianoforte

Secondo classificato al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2025

Sabato 28 Febbraio 2026, ore 19

Teatro Apollo, Lecce

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 - Lecce

Tel: 0832309901 - Cell: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)