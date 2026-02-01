Notte di furti in Salento: colpi a Copertino e Galatina

LECCE – Ancora una notte di raid criminali tra sabato e domenica nel Salento, dove ignoti malviventi hanno messo a segno due distinti furti ai danni di esercizi commerciali tra Copertino e Galatina.

Il primo episodio si è verificato a Copertino, dove nel mirino dei ladri è finito l’ipermercato Eurospin di via Bengasi. I malviventi hanno agito forzando e infrangendo la vetrata d’ingresso, riuscendo così a introdursi all’interno dell’attività commerciale. Una volta dentro, hanno asportato principalmente generi alimentari e il denaro contante presente nei registratori di cassa. Il bottino è attualmente in fase di quantificazione.

Un secondo colpo è stato messo a segno a Galatina, nello store di abbigliamento “Piazza Italia” situato in via Ugo Lisi. Anche in questo caso i banditi hanno utilizzato una tecnica simile, sfondando l’ingresso per poi razziare numerosi capi di vestiario dagli scaffali del negozio, fuggendo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

In entrambi gli episodi sono intervenuti gli agenti di polizia e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei furti. Al vaglio degli inquirenti le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Gli ennesimi episodi riaccendono l’attenzione sul tema della sicurezza dei commercianti, sempre più spesso bersaglio di azioni criminose notturne.