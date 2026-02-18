Manduria, presentazione della 10ª edizione di “Acustica | emozioni in purezza” alla Cantina Produttori di Manduria

MANDURIA – Lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10:00, nella saletta conferenze della Produttori di Manduria, in via Fabio Massimo 19, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 10ª edizione della rassegna musicale “Acustica | emozioni in purezza”, in partenza il prossimo 7 marzo. Nel corso dell’incontro saranno svelati i nomi degli artisti che comporranno il cartellone 2026.

La rassegna è organizzata congiuntamente dalla cantina Produttori di Manduria e da Artilibrio, ente culturale del Terzo Settore. Nelle passate edizioni “Acustica” ha ospitato artisti e formazioni di rilievo internazionale, tra cui il Rimsky-Korsakov String Quartet di San Pietroburgo, Francesco Manara, già primo violino del Teatro alla Scala, i jazzisti Javier Girotto, Nico Morelli, Roberto Gatto e Fabrizio Bosso, il tenore Salvatore Cordella, le cantanti Karima, Mariella Nava, Rossana Casale e Grazia Di Michele, oltre alla band Dirotta su Cuba.

Anche per la 10ª edizione tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e senza obbligo di consumazione.

Alla conferenza stampa interverranno Vittorio Moscogiuri, direttore generale di Produttori di Manduria, Anna Gennari, responsabile relazioni esterne della cantina, e Salvatore Moscogiuri, direttore artistico della rassegna.

Per celebrare il traguardo della decima edizione, ai giornalisti presenti sarà offerto un brindisi con le bollicine dell’azienda, accompagnato da focaccine. I partecipanti riceveranno inoltre in omaggio una bottiglia di Primitivo di Manduria Dop “Lirica”, etichetta di punta della cantina.