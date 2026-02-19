Maxi tamponamento sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia: otto feriti

FOGGIA – Cinque auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento avvenuto intorno alle 19 sulla statale 89, nel tratto tra Foggia e Manfredonia, all’altezza della base militare di Amendola.

Otto persone sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e l’elisoccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo per le cure del caso.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.