Terre del Negroamaro protagoniste alla BIT di Milano: Veglie, Salice e Guagnano insieme per valorizzare le eccellenze locali

I Comuni di Veglie, Salice Salentino e Guagnano presentano un progetto congiunto di valorizzazione territoriale all’insegna della gastronomia, del vino e dei prodotti agricoli identitari, in occasione della BIT di Milano. L’iniziativa arriva dopo il recente riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO (10 dicembre 2025) e mira a costruire una narrazione condivisa capace di intercettare i flussi del turismo gastronomico ed esperienziale, generando nuove opportunità di sviluppo locale.

Il progetto sarà illustrato durante la conferenza stampa dal titolo “Terre di Gusto e Tradizione: tra Gelato Artigianale, Grandi Vini DOP e Uva Cardinal”, prevista nel pomeriggio del 12 febbraio.

Veglie, “Città del Gelato”, porta in primo piano la Cassatina Vegliese (Staccia), recentemente riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.), simbolo della tradizione artigianale del territorio. «La Cassatina Vegliese racconta la nostra storia, il lavoro dei maestri gelatieri e un rituale che unisce gusto, memoria e convivialità», sottolinea la sindaca Mariarosaria De Bartolomeo.

Salice Salentino punta sulla DOP Salice Salentino, che quest’anno festeggia i 50 anni, e su due piatti tipici recentemente inseriti nel registro nazionale dei P.A.T.: la pasta con la ricotta (anche nella variante con ricotta “scante”) e la puddhrascia, gallinella arrosto. «La nostra storia e le tradizioni continuano a vivere anche lontano da casa, come testimoniano i tre emigrati salicesi presenti a Milano», afferma il sindaco Cosimo Leuzzi.

Guagnano si presenta come terra del Negroamaro e Città dell’Uva Cardinal, prodotto storico P.A.T. oggi al centro di un nuovo percorso di comunicazione e rebranding. «Portiamo i due brand “Terre del Negroamaro” con il nuovo portale www.terredelnegroamaro.info e l’evento Are Fest, insieme a “Guagnano Città dell’Uva Cardinal”, su cui stiamo investendo in un rinnovato lavoro di valorizzazione», dichiara il sindaco Francois Imperiale.

La sinergia tra i tre Comuni punta a creare un modello di promozione integrata che coniughi memoria, identità e innovazione, raccontando il territorio attraverso le sue eccellenze e le comunità che le custodiscono. L’obiettivo è costruire una nuova centralità del territorio nel panorama del turismo enogastronomico nazionale, partendo dalla cultura del cibo e del lavoro della terra.