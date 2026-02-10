Serie A, Bologna-Parma 0-1: decisivo Ordonez nel finale
I ducali di Cuesta superano i rossoblu di Italiano allo Stadio Dall’Ara di Bologna all’ora di pranzo di domenica 8 febbraio, gara valida per la 24^ giornata di Serie A
Brutto ko per il Bologna, che all’ora di pranzo di domenica 8 febbraio 2026 perde anche contro il Parma allo Stadio Renato Dall’Ara. Il derby emiliano tra rossoblu e ducali va dunque alla formazione di Cuesta, che si impone di misura nel recupero contro la squadra di Italiano per 0-1 in questa 24^ giornata di Serie A.
Serie A, Bologna-Parma 0-1: il racconto del match
Il primo tempo è abbastanza spento. Il Bologna tenta di fare la partita ma a ritmo molto blando, mentre invece il Parma si limita a difendersi. I rossoblu avrebbero anche una minima occasione ma non riescono a sfruttarla. L’unica emozione è l’espulsione di Pobega al 20’ per un brutto fallo da dietro su Keita, ravvisato dal Var.
Nella ripresa poco dopo l’ora di gioco i ducali vanno in vantaggio per l’autogol di Castro sul calcio di punizione di Bernabé, ma l’arbitro annulla tutto dopo il consulto al Var per fuorigioco di un giocatore parmense che tenta di intervenire attivamente sul pallone. Nel finale si accende il match: prima l’espulsione di Troilo per doppio giallo e gara in 10 contro 10, poi il clamoroso palo in acrobazia di Orsolini sul cross di Miranda. Al 95’ però la vince il Parma con un destro improvviso da fuori di Ordonez, lasciato troppo libero da Lucumì.
Bologna in crisi, Parma lontano dalla zona retrocessione
Ancora una mancata vittoria per il Bologna, che comincia a vedere il Dall’Ara come uno stadio davvero stregato in questa stagione. I rossoblu cadono infatti anche nel derby contro il Parma, perdendo punti per l’ennesima volta contro una formazione inferiore sulla carta. La squadra di Italiano resta quindi al 10^ posto in classifica a quota 30 punti, ancora dietro a -2 dall’Udinese nono ma davanti a +1 sul Sassuolo. L’obiettivo del Bologna sarebbe quello di qualificarsi nuovamente per una coppa europea per il terzo anno di fila, ma vista la concorrenza sarà molto dura.
Discorso diverso per il Parma, che però forse sta leggermente superando le aspettative. I ducali non fanno un grande calcio nonostante abbiano un allenatore spagnolo in panchina, ma stanno ottenendo punti importanti contro squadre veramente attrezzate. La squadra di Cuesta si trova quindi al 14^ posto in classifica a quota 26 punti, a -1 dal Torino e davanti alle varie Genoa e Cremonese. L’obiettivo del Parma è semplicemente la salvezza.