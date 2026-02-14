Omaggio a Gianni Morandi al Teatro Orfeo

TARANTO – Domenica 15 febbraio il Teatro Orfeo ospiterà lo spettacolo “Omaggio a Gianni Morandi”, un concerto dal vivo che ripercorrerà la straordinaria carriera dell’eterno ragazzo di Monghidoro. La serata sarà arricchita da filmati, aneddoti e storie che raccontano la vita e la musica di Gianni Morandi.

Ad interpretare le più celebri canzoni del cantante sarà Franco Guitto, musicista tarantino già autore del famoso inno “Taranto Sei Grande”. Sul palco, i grandi successi di Morandi, da “Fatti mandare dalla mamma” a “Scende la pioggia”, “Se non avessi più te”, “Occhi di ragazza”, “Uno su mille”, “La fisarmonica” e tanti altri.

La band che accompagnerà Guitto sarà composta dai musicisti: alle tastiere il M° Franco Izzo, alle chitarre il M° Aldo Ninfa, alla batteria il M° Aldino Venere e al basso Pasquale Saltalamacchia.

Franco Guitto racconta: “Sarà una serata all’insegna del puro divertimento, con il coinvolgimento del pubblico presente, che avrà la possibilità di cantare insieme le conosciutissime canzoni di Gianni Morandi”.

Biglietti:

Posto unico numerato: 18 euro

Ultrassessantenni: 13 euro





I biglietti sono in vendita online su TicketOne e 2 Tickets, e presso il botteghino del Teatro Orfeo dalle 17:30 alle 20:00 di ogni giorno, oltre che presso Agenzia Fenix Punto Shop, in Via C. Battisti 9 a Taranto.



