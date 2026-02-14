Sanità, FDI: medici del territorio ignorati, AIR bloccato e rinvii sospetti

BARI - Il gruppo regionale di– composto dal capogruppoe dai consiglieri– interviene sulla vertenza fra medici di base e Assessorato alla Sanità.

Secondo i rappresentanti di FDI, l’assemblea intersindacale tenutasi all’Hotel Majestic di Bari ha evidenziato un dato inequivocabile: il Dipartimento della Salute continua a evitare il confronto, bloccando decisioni fondamentali e causando ricadute dirette sui cittadini.

“Il 10 febbraio si è svolto l’incontro con le organizzazioni sindacali. L’assessore Pentassuglia ha riconosciuto il ruolo centrale dei medici del territorio e degli ospedali, dichiarando che sono indispensabili per la tenuta del sistema. Ma a queste parole non sono seguiti atti concreti”, spiegano da FDI.