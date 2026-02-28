OpenSkiff, a Taranto il Day 2 regala tre prove e classifiche apertissime verso il gran finale di domenica 1 marzo



Taranto, ancora una volta, si è presentata con il suo volto migliore: sole caldo, luce limpida e una brezza che dopo le 12:00 si è distesa sui 6-8 nodi permettendo lo svolgimento di tre prove regolari. Con l’unica regata disputata nella prima giornata, il totale sale così a quattro prove complessive e consente ora l’applicazione dello scarto della peggiore. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana - Sezione di Taranto su delega della Federazione Italiana Vela, con il supporto della Sezione Velica della Marina Militare e della Classe Italiana OpenSkiff. Il campo di regata, con la città a fare da sfondo, ha offerto uno scenario di grande impatto, valorizzando palazzi e giardini affacciati sul mare. Taranto, che si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026, conferma ancora una volta la propria vocazione sportiva e marittima.





Negli Under 17 la classifica provvisoria è estremamente combattuta. Il campano Davide De Felice del CN Posillipo e il riminese di origine ucraina Sviatoslav Yasnolobov del CN Rimini guidano appaiati in testa con lo stesso punteggio. A quattro punti segue il sardo Fabio Serra della LNI Sulcis. Prima delle ragazze Anna Ruggiero del CN Posillipo. Grande equilibrio anche tra gli Under 13, categoria che vede molti giovanissimi alla loro prima esperienza nazionale. In testa Virgilio Rausa del CN Lampara (Lecce), autore oggi di un primo e due secondi posti dopo l’undicesimo della giornata inaugurale. A un solo punto l’ungherese Zsigmond Tosoky, mentre al terzo posto si trova Giovanni Maria Antonio Tarantino (CN Lampara, Lecce), protagonista di una serie solida con 3-1-4 di giornata. Quarta assoluta e prima femminile Sofia Ghezzi (CVCastiglionese), che dopo due quarti posti ha conquistato una vittoria assoluta, confermandosi tra le più competitive della classifica generale.





Da sottolineare le prestazioni degli atleti pugliesi, particolarmente motivati nel regatare in casa. Tra Under 13 oltre ai due portacolori del CN Lampara di Lecce Virgilio Rausa, primo assoluto, e Giovanni Maria Antonio Tarantino, terzo, buone prove anche per i tarantini del CV Azimuth, Alessio Marinò ottavo e Sara Luotto nona assoluta e seconda femminile. Negli Under 17 spicca il quarto posto di Manuel Albanese del CV Azimuth, mentre il compagno di club Davide Prigionieri occupa l’undicesima posizione.





Domenica sarà l’ultimo giorno di regate e, con distacchi così ridotti, il podio si deciderà con ogni probabilità all’ultima prova. Intanto la serata sarà all’insegna della convivialità grazie alla cena sociale organizzata alla Lega Navale di Taranto per tutti i partecipanti e coach.