Ostuni, l'evento 'Respira Ostuni' per la Giornata della prevenzione pneumologica a cura del Dr. Bracciale e sua equipe rivolta a tutti i cittadini



OSTUNI (BR) - Domenica 22 febbraio, dalle 9 alle 17, ad Ostuni, in via Ludovico Pepe 50, nel Piazzale antistante la Banca di Credito Cooperativo, organizzata dalla Asl di Brindisi, si terrà la 1° edizione della Giornata per la prevenzione delle patologie respiratorie.





La manifestazione si chiama "Respira Ostuni" ed è aperta a tutti i cittadini del territorio brindisino; ci sarà uno screening gratuito a cura del noto reparto di Pneumologia dell'Ospedale civile di Ostuni diretto dall'insigne dr. Pierluigi Bracciale con spirometria ed ecografia pleuro-polmonare, per tutti coloro che si presenteranno.





A sostegno dell'ospedale civile di Ostuni e anche come ringraziamento di tutti i cittadini per l'opera meritoria del reparto di Pneumologia, il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, alle 10:30, consegnerà un piatto realizzato dalla ditta di ceramiche "Carella" di Ostuni.





Sono invitati a tal fine i Sindaci dei paesi limitrofi, consiglieri regionali e parlamentari del territorio brindisino, le autorità civili, le forze dell'ordine locali e tutta la popolazione.





Infine si ricorda che tutti gli operatori del reparto di Pneumologia unitamente a tutti gli altri dell'ospedale di Ostuni, nel periodo del Covid sono stati i nostri "eroi" salvando molte vite umane, in quanto il nosocomio ostunese fu designato dalla Regione "Ospedale Covid".