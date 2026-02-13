Allerta meteo in Puglia: vento forte e temporali previsti per domani

BARI - La Protezione Civile della Puglia ha diramato unvalido a partire dalle ore 08:00 del 14 febbraio 2026 e per le successive 12 ore.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Contemporaneamente, si attendono venti forti meridionali su tutta la Puglia meridionale e sui settori adriatici centro-meridionali.

L’allerta gialla riguarda il rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e il rischio idrogeologico e idraulico per temporali sui bacini del Lato e del Lenne.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione durante gli spostamenti, evitare attività all’aperto in caso di temporali e seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni meteo.