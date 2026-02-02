Palazzo Pesce a Mola di Bari: un febbraio all’insegna della musica e del canto

MOLA DI BARI – Il mese di febbraio 2026 a Palazzo Pesce si apre con una ricca programmazione musicale che spazia tra jazz, canzoni d’autore, classici internazionali e omaggi a icone della musica e del cinema. La rassegna propone concerti ogni fine settimana nella Sala Etrusca, tra voce e pianoforte, chitarra e strumenti insoliti come l’hammond, con protagonisti artisti di livello nazionale e internazionale.

Venerdì 6 febbraio si terrà “Note di Puglia”, un viaggio musicale tra le sonorità e le storie del tacco d’Italia con brani di Nicola Arigliano, Sergio Endrigo, Nino Rota e Domenico Modugno. Protagonisti Rosanna D’Ecclesiis alla voce e Gennaro Lenato al pianoforte, per valorizzare il patrimonio musicale legato alla Puglia.

Sabato 7 febbraio il concerto “Marilyn: la musica dell’attrice” vedrà Sara Rotunno (voce), Dino Plasmati (chitarra) e Vittorio Palmisano (hammond) ripercorrere le songs più celebri dell’icona mondiale Marilyn Monroe, offrendo una rilettura originale e suggestiva del repertorio cinematografico e musicale dell’epoca.

Venerdì 13 febbraio sarà la volta di “Swing & Seltz”, un omaggio a Sergio Caputo con Piero Rinaldi alla voce, Gianni Binetti al sax e Leo Torres al pianoforte. Il progetto propone nuove versioni di brani come Sabato italiano, Hemingway caffè latino e L’astronave che arriva, per due ore di puro spettacolo musicale.

Sabato 14 febbraio andrà in scena “Love Songs”, con Lisa Manosperti alla voce e Andrea Gargiulo al pianoforte, che celebreranno l’amore in tutte le sue sfumature attraverso le musiche di Gershwin, Daniele, Ellington, Sting e Lucio Dalla, un concerto intimo e poetico in occasione della festa di San Valentino.

Venerdì 20 febbraio “I nostri percorsi. Dagli States a Napoli” accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra Stati Uniti e Napoli con Savio Vurchio alla voce e Pino Mazzarano alla chitarra, eseguendo brani di Peter Gabriel, James Taylor, Amy Winehouse, Marvin Gaye, Pino Daniele e Renato Carosone.

Sabato 21 febbraio il concerto “Celebrating Tony Bennett & Mel Tormè” vedrà Stefania Arcieri alla voce, Francesco Schepisi al pianoforte e Mike Rubini al sax alto rendere omaggio a due leggende del jazz con standard come My Romance, Prelude To A Kiss e It Don’t Mean a Thing.

La rassegna di Palazzo Pesce conferma la vocazione del teatro alla promozione della musica dal vivo e alla valorizzazione di repertori diversi, offrendo al pubblico un mese ricco di emozioni e di storie sonore da gustare dal vivo.