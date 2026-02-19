Policlinico di Bari: detenuto tenta la fuga al Pronto Soccorso

BARI - Momenti di tensione nei giorni scorsi al Policlinico di Bari, dove un detenuto di 50 anni era stato trasferito dal carcere dopo aver accusato un malore improvviso. In seguito ai primi accertamenti sanitari, era stato disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

Una volta giunto al Pronto Soccorso e scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, l’uomo avrebbe improvvisamente cambiato atteggiamento tentando la fuga. Secondo quanto ricostruito, avrebbe colpito gli agenti con spintoni e calci nel tentativo di divincolarsi.

Il personale di scorta è riuscito a immobilizzarlo rapidamente, evitando conseguenze più gravi nei corridoi dell’ospedale. Gli agenti hanno riportato lievi contusioni, con alcuni giorni di prognosi.

Il detenuto è stato ricondotto in carcere. La sua posizione si è aggravata in seguito all’episodio.