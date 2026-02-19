A Santa Maria al Bagno il Carnevale in Mare e la grande Parata dei Carri



Appuntamento domenica 22 febbraio nella marina neretina (si inizia alle ore 15)





SANTA MARIA AL BAGNO MARINA DI NARDO' (LE) - Santa Maria al Bagno si mette in maschera: domenica 22 febbraio arriva il Carnevale in Mare e la Grande Parata dei Carri. La marina, infatti, ospiterà un doppio evento, sia a mare che a terra. Il Carnevale in mare, organizzato dall’associazione Onda Viva Asd, partirà alle ore 15 con una spettacolare flotta di pirati in Sup e Kayak che colorerà lo specchio d'acqua antistante la spiaggia (dove è fissato il ritrovo).





La Grande Parata dei Carri, invece, si svolgerà più tardi con il supporto dell'Associazione Commercianti Santa Maria al Bagno. Il lungomare sarà animato dal passaggio di carri allegorici e gruppi mascherati, culminando in una grande festa finale in piazza.





Sarà una giornata che unirà sport, tradizione e commercio locale, celebrando lo spirito della comunità in uno dei luoghi più suggestivi del nostro litorale.





L’evento ha il patrocinio del Comune di Nardò, con il coordinamento dell’assessora all’Ambiente Giulia Puglia e del presidente del Consiglio con delega allo Sport Antonio Tondo.